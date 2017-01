Kelly Osbourne s'ouvre sur la tentative de suicide de son père

Kelly Osbourne a dû prendre en charge ses deux parents le même jour peu après que sa mère ait eu une attaque alors qu’elle tentait de soigner son cancer en 2002. C’est dans son nouveau livre, «There Is No F**king Secret» (NDLR : «Il n’y a pas de putain de secret»), qu’elle raconte ce jour tragique qui aurait pu être fatal à ses deux parents.

Elle était venue chez eux après avoir appris que sa mère avait eu une attaque. « Papa était là dans son caleçon et je le regardais plonger ses mains dans un bol de pilules, avaler une poignée de quelque chose et ensuite faire passer le tout avec de la vodka », écrit-elle dans son ouvrage. Elle a appelé les secours et ses parents ont été amenés aux urgences.

« Il (Ozzy) a posé sa main pour voir si maman respirait. Puis il est tombé inconscient, sa main sur la bouche (de sa mère)... Les urgentistes ont essayé de l’enlever et Papa, ne sachant pas où il était ni ce qu’il faisait, a commencé à résister. Ils ont commencé à le sortir de l’ambulance et à vouloir appeler la police», se souvient-elle.

C’est Kelly Osbourne qui a supplié les secours de ne pas appeler les forces de l’ordre. Ils ont finalement accédé à sa demande. Ils ont accepté de le laisser monter dans l’ambulance qui emmenait Sharon Osbourne aux urgences, à condition que Kelly Osbourne accepte qu’il ait les mains attachées à la barre du véhicule. Quand ils sont arrivés à l’hôpital, Sharon et Ozzy Osbourne ont été emmenés en salle de soin, mais le rockeur a été emmené dans une autre unité, loin de son épouse, où il a été soigné pour surdose et empoisonnement à l’alcool.

Cette histoire n’est que l’un des nombreux incidents liés aux drogues et à l’addiction que Kelly Osbourne révèle dans son livre qui sortira aux États-Unis le 25 avril.