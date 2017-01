Déjà le moment de déneiger votre toit?

Neige, verglas, redoux et froid : voilà un cocktail météo qui a des répercussions sur plusieurs toitures de la province. Avec de telles conditions, il devient donc primordial de bien les déneiger.

Ces derniers temps, il est toutefois ardu de trouver les outils ou la main-d’œuvre pour accomplir la tâche.

L'hiver qu'on connaît ressemble de plus en plus à celui de 2008, où des records de précipitations de neige ont été enregistrés. En date du 8 janvier, Environnement Canada estime qu'il est tombé 170 centimètres de neige.

Plusieurs éléments peuvent indiquer qu'il est temps de déneiger sa toiture : la présence de deux pieds de neige et plus ou l'apparition de glace. De plus, si vous retrouvez des fissures dans les murs et que les portes ne ferment plus à l'intérieur de la maison, il est plus que temps de déneiger.

«Les gens qui sont habiles à le faire doivent prendre leur temps. Ils devraient s'attacher sur le toit autant que possible. Lorsqu'on est exposé à une chute de plus de trois mètres, on peut se retrouver à l'hôpital», explique Éric Castonguay-Ouellet, propriétaire d’une entreprise de déneigement.

Dans le Vieux-Québec, les déneigeurs de toitures ne prennent pas de congé. On annonce bientôt une période de réchauffement de 4 à 5 degrés au-dessus de 0 et on craint que la neige et la glace ne tombent sur un piéton.

D’après un reportage de Martin Everell