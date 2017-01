Une mère met en garde les internautes sur les dangers de l’ecstasy

Une mère du Royaume-Uni a lancé un véritable cri du coeur sur Facebook en publiant des photos de sa fille de 16 ans alitée sur une civière pour sensibiliser la population aux risques de la consommation d’ecstasy.

«Voici ce que ça fait, l’ecstasy, a écrit Kerry Robinson pour accompagner l’une de ses publications. S’il vous plaît, n’en prenez pas!»

Son adolescente avait consommé cette drogue lors d’une fête le jour de Noël, rapporte le quotidien britannique «The Sun».

Sur la première image mise en ligne, le 26 décembre, on peut voir la jeune Leah inconsciente et intubée sur un lit d’hôpital. «Ma fille a eu une radiographie du cerveau et elle a été mise dans le coma après avoir consommé de l’ecstasy, a indiqué la mère. Elle est vraiment dans un mauvais état.»

En publiant une deuxième photo plus tard en soirée, où sa fille semble avoir repris connaissance, elle a écrit : «Elle va s’en sortir. Je l’ai vue et elle parle. Merci à tout le monde de m’avoir envoyé des messages. J’espère que plus aucun enfant ne fera de surdose avec ces comprimés qui circulent.»

La publication est rapidement devenue virale et elle a été partagée à plus de 1650 reprises.

La police de la région de Manchester a ouvert une enquête sur cet événement.