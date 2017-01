10 personnes sont mortes de froid dimanche

Dix personnes encore sont mortes de froid, dimanche en Pologne où les températures sont restées en dessous de -20 degrés dans certaines régions, a annoncé lundi le Centre gouvernemental de sécurité nationale (RCB).

«Hier, 10 personnes sont mortes de froid», a annoncé le RCB dans un bref communiqué.

«Le nombre des victimes d'hypothermie a atteint déjà 65 personnes», depuis le 1er novembre, selon ce texte laconique qui appelle à la vigilance face aux personnes en besoin d'aide dans les conditions météorologiques difficiles, principalement des sans-abris.

L'Europe subit un pic de froid glacial, avec des températures polaires qui ont fait vendredi et samedi 20 morts en Pologne, en République tchèque et en Italie et recouvert Istanbul d'un manteau de neige.

Selon les prévisions météorologiques, les températures s'annoncent légèrement plus clémentes dans les jours qui viennent en Pologne, mais doivent rester tout de même bien en dessous de zéro degré.

L'hiver dernier, qui fut inhabituellement doux, environ 77 personnes sont mortes d'hypothermie dans ce pays de 38 millions d'habitants.