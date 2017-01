Amaya dévoile son plan pour régler son solde impayé de 197,7 M$ US

Le fournisseur de jeu en ligne et propriétaire entre autres de la marque PokerStars a annoncé lundi son plan de remboursement des 197,7 millions $ US du solde du prix d’achat reporté de la société Rational Group qu’il a achetée à l’été 2014.

Ce solde à payer est exigible en date du 1er février prochain.

L’entreprise a étudié ses options et a retenu celle de «régler le solde impayé du prix d'achat reporté au cours de 2017 au moyen de la trésorerie non affectée inscrite à son bilan et des flux de trésorerie provenant de l'exploitation».

«Nous estimons que notre plan actuel témoigne de la vigueur des flux de trésorerie que nous tirons de notre modèle d'entreprise et nous permettra de continuer d'investir dans le succès de notre entreprise, tout en honorant nos obligations contractuelles existantes à l'égard des anciens propriétaires», a déclaré Rafi Ashkanazi, chef de la direction d'Amaya.

Amaya a réglé une tranche de 200 millions $ US du prix d'achat reporté en novembre 2016, ce qui lui a permis de réaliser des économies d'environ 2,3 millions $ US sur le solde impayé qui s’élève donc maintenant à 197,7 millions $ US.

Amaya est une société cotée en Bourse dont le siège social est à Pointe-Claire, en banlieue de Montréal.

Elle est devenue, avec l’acquisition en 2014 de Rational Group – alors propriétaire des populaires marques PokerStars et Full Tilt Poker -, une des plus importantes entreprises de produits et services de jeux de hasard, de poker, de paris et autres jeux dans le monde.

Amaya avait acheté Oldford Group, la société mère de Rational Group, en 2014, au prix de 4,9 milliards $ US. En vertu de l’entente entre les parties rendue publique à l’époque, Amaya devait verser un dépôt de 50 millions $ US, un paiement en espèces de 4,45 milliards $ US à la clôture de la transaction, plus un paiement différé de 400 millions $ US dû le 1er février 2017.