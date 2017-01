Des chevaux blessés lors d’un acte de vandalisme dans un refuge

Un refuge animal a été la cible de vandales, dimanche, à Sainte-Angèle-de-Mérici, dans le Bas-Saint-Laurent.

Les malfrats se sont introduits par effraction dans la grange du Sanctuaire pour animaux de fermes abandonnés (SAFA) avant de commettre différents délits.

Des équipements ont été brisés et des chevaux ont été blessés. Pour plusieurs, leur crinière a été coupée. Pour un des chevaux, un coup de ciseaux aurait probablement passé tout droit et atteint une patte, mais heureusement le tendon n’a pas été atteint.

Les auteurs de ces actes gratuits courent toujours au large. L’enquête a été confiée à la Sûreté du Québec (SQ), mais pour l’instant, aucun suspect n’a été appréhendé.

«C’est très difficile pour nous. Ce sont des animaux avec lesquels on travaille depuis tellement longtemps pour certains. C’est une régression pour les animaux parce qu’il y en a qui ont des difficultés comportementales et qui ont été beaucoup maltraités par le passé, c’est une très grosse régression pour eux et donc pour nous aussi, car on doit recommencer le travail», affirme la fondatrice du refuge, Claudia Andersen.

Depuis l’ouverture du sanctuaire il y a un an et demi, ce n'est pas la première fois que des actes de vandalisme y sont commis. Une vingtaine d’incidents ont été recensés par les propriétaires.

«Si on parle juste des dégâts d’hier, on parle d’un assez gros montant, c’est environ évalué à 2 000 $, 2 500 $. Si on parle depuis le début, c’est plus de 10 000 $ de frais de dommages. Ce sont des frais que j’encaisse. On n’a pas beaucoup de dons au refuge, donc c’est difficile», se désole la propriétaire. ¸