Elle dit au juge de libérer le meurtrier de ses trois enfants

Une mère de famille qui a perdu trois de ses enfants et qui a failli mourir des mains de leur meurtrier a décidé de plaider en sa faveur lors d'une audience à Little Rock, en Arkansas.

C'était il y a près de 22 ans. Malak Hussian et ses trois plus jeunes fils ont été victimes d'un braquage à domicile. Marcell, Mustafa et Malak ont été abattus de sang-froid par un des auteurs du délit.

«Quand tu bâtis ta vie en tant que mère, ami et mentor et que tu te lèves un matin et que tu n'as plus de raison de vivre, c'est insoutenable», a-t-elle expliqué.

Terry Carroll, 37 ans, faisait partie du groupe de quatre personnes responsables de la mort de ses enfants. Le jeune homme de 17 ans avait alors été condamné à la prison à vie après avoir plaidé coupable aux trois chefs de meurtre prémédité et de tentative de meurtre.

Un jugement de la Cour suprême a toutefois rendu inconstitutionnelles les peines de prison à vie pour les mineurs. C'est pourquoi la sentence de Carroll doit être réexaminée.

Alors que le meurtrier était de retour en cour, la mère en deuil y était aussi. «Mon objectif est de venir ici et de demander au jury et au juge de laisser cet homme s'en aller», a-t-elle dit.

«Quand tu auras traversé le chemin que Dieu m'a fait prendre, alors là tu comprendras pourquoi je dois pardonner à cet homme», a-t-elle conclu.

La nouvelle sentence de Carroll devrait être connue le 10 avril prochain.