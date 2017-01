En un an, la population a bondi à Trois-Rivières

La Ville de Trois-Rivières a gagné près de 1000 habitants en un an, passant à plus de 136 000 personnes.

«On attire les gens avec des services, avec des équipements sportifs et culturels. L'économie aussi va beaucoup mieux, on a investi dans différentes sphères depuis 2002 autant au niveau de l'économie que de la qualité de vie des contribuables», explique le maire de Trois-Rivières, Yves Lévesque.

Ça n'a pourtant pas été toujours le cas. Avant la fusion municipale, la population était en décroissance et les prévisions étaient loin d'être encourageantes. Depuis, le vent a tourné.

Le maire espère bien faire croître davantage le nombre de citoyens et pour lui la solution passe entre autres par le train. Ça fait plus de 25 ans qu'il est absent du paysage trifluvien. «Les autoroutes sont congestionnées et un train de grande fréquence Québec-Montréal qui arrête à Trois-Rivières et qui permet de se rendre de Trois-Rivières au centre-ville de Montréal en 50 minutes ça contribuerait à attirer des gens», ajoute le maire Lévesque.

À Shawinigan, le portrait n'est pas aussi rose. La ville a perdu près de 600 habitants au cours des deux dernières années, passant de 49 585 à 48 971.

«On n’échappe pas au vieillissement de la population. Ça nous prend des jeunes familles et des nouveaux arrivants et on travaille fort là-dessus», affirme le porte-parole de la Ville de Shawinigan, François St-Onge.

Le Haut-St-Maurice est aussi en décroissance. Par contre, les MRC des Chenaux et de Bécancour affichent toutes les deux des hausses intéressantes.