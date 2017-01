Esteban Santiago formellement accusé

L’ex-soldat américain Esteban Santiago a été formellement accusé en lien avec la tuerie de l’aéroport de Fort Lauderdale survenue vendredi dernier.

L’ancien militaire de 26 ans fait face à trois chefs d’accusation, dont deux sont passibles de la peine de mort.

Âgé de 26 ans, le jeune homme a tiré vendredi avec un pistolet semi-automatique de calibre 9 mm dans la zone des bagages à l'arrivée. Il venait d'Anchorage en Alaska, et son avion avait fait escale à Minneapolis (Minnesota), selon le FBI. L'arme se trouvait dans son bagage en soute, comme le permet la réglementation américaine. Esteban Santiago a tué cinq personnes et en a blessé six.

Santiago doit revenir en cour le 17 janvier.

