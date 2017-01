La sécurité comportementale serait-elle une solution ?

La tuerie à l’aéroport de Fort Lauderdale la semaine dernière a remis en question la sécurité dans les aéroports. Dans ce contexte, la sécurité comportementale est apparue comme un outil de prévention potentiel.

Les autorités croient pouvoir intervenir plus efficacement et rapidement en surveillant davantage les voyageurs plutôt que le contenu de leurs bagages. À l’aide de caméras de surveillance et d’un système d’analyse informatique, les membres des forces de l’ordre pourraient être alertés par tout comportement atypique ou hors de l’ordinaire.

Ce principe avait été évoqué lors du congrès de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) tenu l’automne dernier à Montréal. Il est utilisé en Israël, où la culture de la sécurité est plus importante qu’ailleurs dans le monde.

À la suite des attentats de Bruxelles en mars dernier, les pays européens avaient songé sérieusement à se tourner vers la sécurité comportementale à grande échelle pour rendre les aéroports plus sûrs.