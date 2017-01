Les employés du CIUSSS devront voter

La toute première campagne électorale de 2017 touche des milliers de personnes, mais se déroule loin des caméras alors que tous les employés syndiqués du CIUSSS du Saguenay Lac Saint-Jean doivent choisir le syndicat qui les représentera.

Pour y arriver, les membres devront se prêter à trois élections bien distinctes, qui visent à garder un seul syndicat par catégorie d'emploi. Cette procédure découle de la fusion de tous les établissements de santé du territoire, sous la direction du CIUSSS.

Les travailleurs de la santé seront désormais représentés par trois syndicats, au lieu de sept.

Le scrutin qui concerne le plus d'électeurs implique les infirmières. La Fédération des infirmières du Québec, qui représente 2600 membres des hôpitaux de Chicoutimi, d'Alma, de Roberval et de Dolbeau-Mistassini, tente de rallier les 550 infirmières de Jonquière, affiliées au SIISNEQ, et les 160 de La Baie, membres de la CSN.

«C'est normal qu'on aille dans les établissements où nous ne sommes pas présents pour tenter de recruter. C'est de bonne guerre», dit la présidente de la FIIQ, Martine Côté.

«Nous sommes sur le terrain depuis le mois de septembre», réplique Nathalie Savard, du Syndicat des infirmières du Nord-Est québécois. «La stratégie qui nous fera gagner est d'aller nous présenter.»

La sollicitation commence toutefois à irriter les infirmières de l'hôpital de Chicoutimi, qui ont déjà fait leur choix.

«Cette campagne est trop longue», dit l'une d'elle. «Ils sont tannants avec leurs téléphones!»

«Sans compter les lettres, les dépliants. On a beau leur dire d'arrêter, ils ne semblent pas comprendre», renchérit une autre.

Les professionnels de la santé trancheront dans une autre élection entre la CSN, qui regroupe présentement 650 membres, et l'APTS, qui compte 1800 adhérents.

«Ce n'est pas une campagne pour améliorer une convention collective», note Nancy Poulin de la CSN. «C'est plutôt un choix à propos d'une vision et d'une façon de représenter les membres.»

Les employés de bureau doivent aussi choisir. La CSN représente 1100 membres, le SPBTAQ 200.

«Ce n'est ni gagné ni perdu pour personne», dit Kate Lavoie du SPBTAQ. «C'est une grosse bataille à mener, mais ça vaut la peine d'être inscrit sur le bulletin de vote.»

Le vote postal débutera le 30 janvier et se terminera le 24 février.

«Évidemment, nous aurons des listes pour nous informer sur qui a voté et qui ne l'a pas fait», dit Lynn Brie de l'APTS. «Nous ferons les téléphones en conséquence.»

Le nouvel exécutif syndical entrera en fonction le 22 avril prochain, un mois après le dépouillement.