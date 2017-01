Pascale Déry animera le débat des conservateurs

La candidate défaite et ancienne journaliste Pascale Déry agira à titre de modératrice lors du prochain débat de la course à la direction du Parti conservateur.

Quelque treize aspirants-chefs doivent normalement croiser le fer en français à Québec, le 17 janvier prochain. Les candidats débattront sur deux thèmes: le gouvernement et le fardeau fiscal et la sécurité nationale et la défense.

Avant de tenter sa chance en politique, Mme Déry a travaillé durant 15 ans comme journaliste et présentatrice à TVA et LCN. Mme Déry oeuvre aujourd’hui dans le département des communications de l’Institut économique de Montréal.

Présentée comme étant une candidate vedette par le Parti conservateur lors des élections fédérales de 2015, Pascale Déry a mordu la poussière dans la circonscription de Drummond.

«Mme Déry apporte une riche expérience à ce premier débat en français, a affirmé le président du Comité organisateur de la course à la chefferie, Daniel Nowlan. Son expérience comme journaliste et comme candidate en politique fait d’elle la personne tout indiquée pour jouer ce rôle.»

Le Parti conservateur a par le fait même annoncé la tenue d’un quatrième débat - et un deuxième bilingue - qui se tiendra à Edmonton, le 28 février prochain.

Au total, treize candidats sont toujours dans la course, dont plusieurs n'ont qu'une connaissance sommaire de la langue de Molière.