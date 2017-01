Pringles lance de nouvelles chips sans patate

De nouvelles croustilles exemptes de patate, voilà le produit intriguant que lance ce mois-ci la compagnie Pringles, aux États-Unis.

Les chips «Loud» (fort, bruyant) sont faites de maïs, de céréales et de légumes et sont déclinées en cinq saveurs «audacieuses»: lime chili, pizza Margherita, salsa fiesta, Queso épicé et fromage italien extra (traductions approximatives).

La compagnie a indiqué qu’elle n’avait nullement l’intention de cesser de fabriquer ses croustilles régulières conçues à partir de véritables pommes de terre, rapporte CNN.

Le produit cible plutôt une clientèle qualifiée d’«explorateurs audacieux» friands de nouvelles saveurs et textures. Selon un porte-parole de la célèbre marque, les «Loud» n’ont aucune prétention santé.

Ce n’est pas la première fois que Pringles expérimente une sorte de croustilles sans patate dans ses 50 ans d’histoire.

La marque avait lancé en 2012 des chips tortilla à base de maïs dotées de la même forme ondulée que ses chips traditionnelles. La compagnie a mis fin à leur fabrication l’année dernière.