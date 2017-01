Seulement 11 jours avec leur nouveau-né mourant

Voyez le reportage en anglais de la chaîne américaine CNN dans la vidéo ci-dessus

Un couple de l'Ohio qui a donné naissance à des jumeaux a dû vivre des moments particulièrement déchirants quand l'un des deux bébés est décédé seulement 11 jours plus tard.

Lyndsay et Matthew Brentlinger venaient tout juste d'accueillir leur petite fille et leur petit garçon quand ils ont appris que leur petit William était gravement malade et qu'il allait mourir.

Ils ont été anéantis, mais ils ont décidé de vivre passionnément chaque moment qu'ils ont passé tous ensemble.

«Nous avons eu 11 jours avec nos deux bébés», de dire Lyndsay. «Ç'a été les 11 plus beaux jours de ma vie», ajoute le jeune père.

Ils ont décidé d'immortaliser leur petite famille lors d'une touchante séance photo avec une photographe professionnelle qui a réussi à se libérer pour eux.

«Les photos sont des souvenirs et je sais à quel point les gens peuvent les chérir alors j'étais vraiment contente de pouvoir faire ça pour eux», a expliqué Lindsey Brown, photographe.

«J'ai pleuré la première fois que je les ai vues, je pleure encore parfois. Elles sont belles, il est beau et dans quelques photos, on peut le voir complètement éveillé avec ses beaux grands yeux bleus. C'est définitivement quelque chose que je vais chérir», poursuit Lyndsay.

William est parti paisiblement alors qu'il était dans les bras de sa mère, une semaine après avoir pris les touchantes photos.

La photographe souhaite quant à elle pouvoir offrir plus de séances aux familles qui vivent ce genre de situation.