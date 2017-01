Trudeau convie ses ministres à une retraite fermée

Pour une quatrième fois en un peu plus d’un an, le premier ministre Justin Trudeau a convié l’ensemble de ses ministres à une retraite fermée, qui se tiendra les 23 et 24 janvier prochains à Calgary.

Le choix de l’Alberta s’est imposé puisque l’économie de cette province continue de subir le choc des prix du pétrole.

«Nous savons à quel point Calgary, l’Alberta et tout l’Ouest canadien sont importants pour assurer la prospérité partagée et la croissance de notre pays», a souligné par voie de communiqué Justin Trudeau.

À la fin novembre, les libéraux fédéraux ont donné le feu vert à deux importants projets de pipelines visant à permettre à l’Alberta d’exporter plus de pétrole des sables bitumineux.

«Notre gouvernement continuera de concilier l’économie et l’environnement et d’acheminer nos ressources de façon responsable vers les marchés, de façon à ce que plus de Canadiens puissent retourner au travail», a expliqué M. Trudeau.

La retraite fermée des ministres mettra la table avant la reprise des travaux parlementaires, dont le menu printanier s’annonce une nouvelle fois chargé.

Dans les prochains mois, le gouvernement Trudeau doit annoncer les détails de la nouvelle mission canadienne de maintien de la paix, déposer le très attendu projet de loi pour légaliser la marijuana, négocier avec les provinces une nouvelle entente sur transferts en santé, et annoncer, possiblement, une aide financière à Bombardier.

Tout en jonglant avec ces dossiers, les libéraux de Justin Trudeau devront bâtir des ponts avec l’administration de Donald Trump, qui a promis de renégocier le traité de libre-échange qui lie le Canada, les États-Unis et le Mexique.