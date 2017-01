Un duo de voleurs de Jeeps pris sur le vif à Lévis

Deux voleurs de Jeeps se sont fait prendre sur le vif, vendredi, par les caméras de surveillance d’un concessionnaire automobile de Lévis.

Le duo a mis à moins de 15 minutes pour commettre son méfait, vers 23h15, après être arrivé par la cour arrière du commerce, qui était fermé à ce moment-là.

Deux véhicules de marque Jeeps garés à des endroits différents du stationnement ont été dérobés. Il s’agit de Jeeps Wrangler de modèle Rubicon, l’un de 2014 et l’autre de 2016.

Les malfaiteurs ont eu à scier des poteaux de métal placés devant chacun des véhicules avant de prendre la fuite par le boulevard Guillaume-Couture.

Sur les images captées par la caméra du commerce, on voit les deux cambrioleurs arriver à la course dans la pénombre, puis installer ce qui semble être des plaques d’immatriculation à l’arrière de chacun des véhicules.

La valeur du larcin représente la somme de 60 000$ pour les propriétaires. «Ce sont les plus gros modèles, donc c’est eux qui valent le plus cher, précise David Lamontagne, propriétaire chez Autos Rive-Sud. Ils sont un peu plus rares sur le marché, donc peut-être ciblés un peu plus, en effet.»

À en juger par leur modus operandi, les voleurs n’étaient pas «des amateurs», convient M. Lamontagne.

Les propriétaires prennent l’affaire au sérieux. Ils offrent une récompense de 2500$ par véhicule à quiconque fournira de l’information permettant de retrouver les voleurs, qui avaient réussi à copier les clés des deux Jeeps.