Un petit garçon meurt car ses parents préfèrent prier que d’appeler les secours

Un couple de Plymouth dans le Minnesota a été accusé la semaine dernière de négligence criminelle après que son fils eut été retrouvé mort à son domicile.

Des policiers de la Ville avaient été appelés à intervenir au domicile de Timothy et Sarah Johnson le 30 mars 2015 pour un enfant en arrêt respiratoire.

Ils y avaient découvert le jeune Seth allongé sur le sol d’une salle de bain et ses parents en train d’essayer de le ranimer.

Le petit garçon de sept ans était finalement mort quelques minutes plus tard, malgré les efforts des secouristes.

Selon les enquêteurs de la police scientifique du bureau du shérif du comté d’Hennepin, Seth était couvert d’ecchymoses et des ulcères aux jambes.

L’enfant serait mort d’une pancréatite aiguë et de septicémie, une infection généralisée du sang.

Plusieurs semaines avant son décès, l’état de santé du garçon se serait dégradé sans que ses parents n’interviennent.

Seth, qui a été placé chez les Johnson à l’âge de trois ans et adopté l’année suivante, ne dormait plus, il tremblait et s’alimentait difficilement, rapporte KAAL.

Timothy et Sarah Johnson ont indiqué aux enquêteurs que leur fils se blessait lui-même, se jetant dans les escaliers ou se cognant la tête.

Malgré ce changement de comportement, ils ne l’ont jamais emmené voir un médecin, ayant «des problèmes avec les docteurs».

Ils ont préféré lui administrer du «miel médicinal» et le couvrir d’onguents naturels. Ils ont aussi multiplié les prières pour que son état de santé s’améliore.

Dans ses derniers jours, Seth avait été convié à un adolescent de 16 ans pendant que ses parents étaient partis à un mariage.

Ils ont dû rentrer lorsque le gardien du petit garçon les a prévenus que ce dernier ne pouvait plus se lever ni parler.

Il est finalement décédé le lendemain.

Malgré les chefs d’accusation qui pèsent contre eux, Timothy et Sarah Johnson demeurent libres avec promesse de comparaitre.