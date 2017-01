Une fumée inquiétante s’échappe d’une ampoule fluocompacte

Une femme de Lévis a eu une bonne frousse lorsqu'une ampoule fluocompacte qui se trouvait dans sa maison s'est mise à dégager de la fumée.

L’ampoule se trouvait au sous-sol de la résidence du secteur de Saint-Nicolas. Le 23 décembre dernier, un de ses enfants a vu de la fumée blanche au premier étage et a alerté sa mère.

«Il m’a crié ''Maman, maman, il y a de la fumée! Ça sent le feu, ça sent la fumée'', raconte-t-elle. Je me suis mis à courir et quand je suis arrivée près de la porte, je me suis aperçue qu’il y avait un peu de fumée dans la salle de lavage, qui est au premier [étage]», raconte Stéphanie Leblanc.

L’ampoule problématique se trouvait au sous-sol. Elle est immédiatement allée éteindre la lumière.

Selon un fabricant d’ampoules de ce type contacté par TVA Nouvelles, il est possible qu’une telle situation survienne, surtout lorsque l’ampoule est en fin de vie.

Un toxicologue de l’Institut national de santé publique du Québec a pour sa part indiqué que cette situation n’était pas dangereuse pour la santé, même si les ampoules de ce type contiennent du mercure. Il suggère de ventiler la pièce après une émanation de fumée.

Mais pour Stéphanie Leblanc, les ampoules fluocompactes, c’est terminé.

«De plus en plus, je les éliminais de ma maison. [...] C’est sûr que maintenant, il n’y en a plus, je les ai toutes remplacées par des ampoules LED », dit-elle.

Les citoyens qui veulent se départir d’’ampoules fluocompactes doivent contacter leur municipalité afin de vérifier où les laisser, puisqu’on ne peut les mettre aux poubelles ou au recyclage.

-D’après les informations de José Laganière