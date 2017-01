Une mise en garde des policiers devient virale

Alors que la région de Saint-Eustache connait une recrudescence du nombre de cas de clonage de carte de débit, un policier souhaite mettre en garde la population contre les fraudes aux pompes à essence.

Dans une vidéo tournée dans une station-service qui offre le paiement à la pompe, le policier y expose le stratagème utilisé par les fraudeurs. Un dispositif est installé sur le lecteur de cartes afin d’y voler les informations du client et de leur soutirer d’importantes sommes d’argent.

«Nous avons eu certains cas dernièrement. Soyez vigilants avec vos cartes et aussi avec vos NIP», a écrit le policier.

Une vidéo devenue virale

La vidéo, mise en ligne sur Facebook le mois dernier, est devenue virale au cours des derniers jours. À ce jour, les images ont été visionnées plus d’un million de fois et partagées 45 000 fois. Plus de 1300 personnes ont commenté la publication.

Mesures de sécurité

Le consommateur doit faire preuve de vigilance en tout temps en ne donnant jamais son NIP à qui que ce soit et en ne prêtant pas sa carte. Le client doit aussi bien protéger son NIP lors de la composition et toujours observer le terminal.