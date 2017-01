Air Transat offrira des vols directs vers Israël

Air Transat proposera une liaison directe entre Montréal et Tel-Aviv, en Israël, durant la saison estivale 2017. Les vols seront offerts deux fois par semaine entre la mi-juin et la fin octobre.

«Nous sommes ravis de proposer cette toute première destination au Proche-Orient, a fait savoir Annick Guérard, présidente et directrice générale de Transat Tours Canada, dans un communiqué. La demande était forte pour un vol direct entre Montréal et Tel-Aviv, tant pour les voyageurs qui visitent leur famille et leurs amis dans les deux métropoles que pour ceux avides de découvertes.»

Des forfaits pour voir Jérusalem

Transat a également annoncé qu’elle offrira des forfaits, des circuits accompagnés et des hôtels pour permettre aux voyageurs de découvrir Tel-Aviv, mais aussi Jérusalem et d’autres autres attraits de la région.

«Tel-Aviv est une ville moderne et effervescente qui a beaucoup à offrir en matière de culture, de gastronomie et de vie nocturne, a mentionné Annick Guérard, en plus d’être la porte d’entrée idéale pour un séjour d’immersion dans l’histoire ancienne et religieuse.»

Le consul général d’Israël et représentant permanent auprès de l'OACI, Ziv Nevo Kulman, a quant à lui fait remarquer par communiqué que la liaison permettra à davantage d’Israéliens de «profiter des festivités des 150e et 375e anniversaires du Canada et de Montréal. »

Les vols directs entre l’aéroport Montréal-Trudeau et l’aéroport international David-Ben-Gourion de Tel-Aviv seront offerts les mercredis et dimanches à compter du 18 juin 2017. Transat deviendra la seule compagnie aérienne à offrir une liaison sans escale entre Montréal et Israël.