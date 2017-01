Christopher Plummer recevra le prix hommage

L’acteur oscarisé Christopher Plummer sera honoré par l’Académie canadienne du cinéma et de la télévision à la prochaine cérémonie des Prix Écrans canadiens, le 12 mars prochain, alors qu’on lui remettra le prix hommage pour souligner l’ensemble de sa carrière.

«Christopher Plummer est l’un des plus grands acteurs de sa génération et a diverti le public avec ses performances mémorables», a dit Martin Katz, le président du conseil d’administration de l’Académie à Toronto, dans un communiqué transmis mardi.

À 87 ans, Christopher Plummer cumule 65 ans de carrière devant la caméra et a tenu l’affiche dans une centaine de films, dont l’incontournable «Mélodie du bonheur». En 2011, sa prestation dans «Beginners» a été récompensée de nombreux prix, dont le Golden Globe du meilleur acteur dans un second rôle et l’Oscar du meilleur acteur dans un second rôle.

L’an dernier, c’est la carrière de l’acteur d’Hamilton Martin Short qui avait été mise sous les projecteurs au cours de la cérémonie qui récompense les productions canadiennes au cinéma, à la télévision et dans les médias numériques.