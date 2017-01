Conseils de pro pour économiser pour un voyage

Vous mourez d'envie de planifier un voyage, mais n’arrivez pas à mettre l'argent nécessaire de côté? Olivier Doucet Désilets, directeur de division chez Groupe Investors, partage quelques astuces permettant de transformer les rêves de voyage en réalité.

Établir votre budget complet

«Il faut d'abord établir votre budget, vos entrées d’argent et vos sorties, de la façon la plus détaillée possible. Vous dénicherez ainsi vos sorties d’argent dites «inutiles» et pourrez les couper de vos dépenses. Un café de moins par jour vous permettra d'économiser 500 $ net par année: une bonne mise de départ pour s'offrir un voyage», illustre Olivier Doucet Désilets. «Mettez votre budget sur Excel, car visualiser l'atteinte de votre objectif mensuel en terme de pourcentage est très motivant.»

Garder votre objectif voyage bien en tête

«Il est important d'être impliqué émotionnellement dans votre projet d'épargne et de visualiser votre objectif. Vous aurez alors plus de facilité à faire les sacrifices nécessaires. Fixez votre budget voyage et fixez-vous un délai tous deux réalistes. Lorsque l'exercice s'avère plus difficile, assurez-vous de garder bien en tête ce voyage qui vous fait rêver.»

Rencontrer un planificateur financier

«Rendez-vous rencontrer un planificateur financier avec le plus d’informations sur vos finances possible, un budget détaillé ainsi que vos données financières bien en main. Vous serez surpris de voir tout ce qu'une bonne planification fiscale peut vous libérer comme liquidités.»

Opter pour un compte épargne ou un compte CELI (compte d'épargne libre d'impôt)

«Procédez à l’ouverture d’un compte épargne ou d’un compte CELI et mettez-y de façon systématique le montant mensuel nécessaire à l’atteinte de votre objectif. Une fois l'habitude de l’épargne établie, on l’oublie et elle fait désormais partie intégrante de la vie.»

Savoir exactement ce que vous désirez comme type de voyage

«Il est important de se questionner sur le genre de voyage que l'on désire effectuer. Est-ce un voyage 3, 4 ou 5 étoiles? Un voyage sac à dos à petit budget ou un voyage plus luxueux? On pourra ainsi mieux en établir le coût.»

Retrouver votre «argent qui dort»

«Faites quelques recherches; elles pourront vous permettre de récupérer votre argent qui dort et d'éviter divers frais souvent payés inutilement: frais bancaires, forfaits téléphones et Internet trop dispendieux, assurances automobile et habitation trop coûteuses. L'aide d'un courtier s'avère souvent bien avantageuse ici», précise Olivier Doucet Désilets, qui suggère aussi de rechercher les meilleurs taux pour cartes de crédit, prêts ou hypothèque. «Restructurer son budget permet d'épargner beaucoup d'argent.»