Des commerçants fraudés avec de fausses pièces d’or

La police d’Edmonton a mis en garde les citoyens et commerçant de la capitale albertaine, lundi, alors qu’un fraudeur est parvenu à duper une vingtaine de personnes en leur vendant de fausses pièces d’or.

Vendu en format de 10 à 31 grammes, les petits lingots ont pourtant toutes les apparences de véritables pièces du précieux métal. Emballage scellé, nom d’entreprise suisse, numéro de certificat; tout y est pour tromper les consommateurs.

«Il peut être difficile de dire si ce produit est vrai ou faux au premier coup d’œil. Nous l’avons testé pour vérifier son authenticité et nous avons rapidement déterminé que ces lingots d’or ne sont rien de plus que des lingots de cuivre plaqués d’or», a expliqué Robert Wellon, de la police d’Edmonton.

220 grammes de faux or ont été saisis par les policiers. Avoir été véritables, les pièces auraient eu une valeur de plus de 11 000 $, à un taux de 50,43 $ le gramme d’or de 24 carats, en date du 10 janvier. Or, les lingots de cuivre valent à peine 1 $, mais étaient vendus entre 350 et 800 $.

Si les commerçants sont les premiers visés par le fraudeur, des membres du grand public sont également tombés dans le panneau puisque des pièces d’or ont été vendues en ligne sur des sites de petites annonces comme Kijiji.ca.

Une rapide recherche sur la section albertaine du site de petites annonces permet d’ailleurs de trouver rapidement des vendeurs de lingots d’or qui offrent leurs pièces en échange de quelques centaines de dollars.

Les policiers ont incité les acheteurs d’or à faire preuve de prudence. «Lorsque quelque chose semble trop beau pour être vrai, c’est généralement le cas», a rappelé l’agent Wellon.