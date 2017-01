Des locataires sans eau courante depuis trois semaines

Deux locataires d'un immeuble à logements de Shawinigan vivent l'enfer depuis plus d'un mois. Non seulement l'immeuble est en décrépitude, mais les locataires sont maintenant privés d'eau potable.

«Ce n'est pas propre, s’exclame Michel Fortin. Je ne peux plus me faire la barbe, me laver, laver les planchers, faire de la bouffe! »

Les canalisations ont gelé et fendu. Ils se débrouillent avec des bouteilles et quelques chaudières fournies par des amis.

Ce sont des squatteurs qui auraient vandalisé les lieux. Des fils électriques sortent des plafonds et des murs et le système d’avertisseur de fumée a aussi été débranché.

Les pompiers interviennent fréquemment dans cet immeuble de 16 logements. Ils y ont même installé des détecteurs de fumée, mais seule la régie du bâtiment a le pouvoir de sévir contre le propriétaire

«C’est un endroit qu’on connaît bien, soutient François Lelièvre, directeur du Service des incendies de Shawinigan. On a eu beaucoup d’interventions. On est allé aussi à plusieurs reprises faire des inspections au niveau de la prévention. On a émis des recommandations pour que le propriétaire s’assurer de faire les modifications nécessaires pour rendre le bâtiment conforme.

Le bâtiment est en piteux état. Il y fait froid et l'électricité de l'aire commune a été débranchée. Les locataires doivent même utiliser des lampes de poche pour rentrer chez eux.

Rejoint par TVA Nouvelles, le propriétaire, un courtier immobilier de la région de Montréal, dit que des travaux sont en cours et il promet d'y travailler de nouveau dès mercredi.