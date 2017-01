Devant la justice après une tentative de vol sur un policier

Un voleur amateur devra répondre à plusieurs chefs d’accusation parce qu’on le soupçonne d’avoir tenté de voler le téléphone d’un policier qui travaillait incognito.

Jacob Beck, âgé de 24 ans, a tenté de s’emparer d’un iPhone placé sur le site de petites annonces Craiglist, vendredi dernier, par des agents de la police de Vancouver, a rapporté Global News.

Samedi, un acheteur potentiel s’est manifesté et un rendez-vous a été donné en soirée. À l'heure convenue, un policier sous couverture s’est présenté, un sac à la main. Le suspect a alors frappé l’agent, agrippé le sac et s’est enfui en courant. Il a été rattrapé un peu plus loin et mis à l’arrêt.

L’individu a été accusé de trois chefs d’accusation de vols et devra comparaître à nouveau mercredi.

La police a profité de cet événement pour prévenir le public des risques que représente la vente d’objets de valeur en ligne. Il s’agit également d’une manière d’envoyer un message aux fraudeurs qui pourraient utiliser le réseau pour vendre de faux billets ou encore pour commettre un vol.

«C’est une manière aussi de trouver un policier», a lancé le sergent Randy Fincham à Global News.