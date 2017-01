Dylann Roof sans regret jusqu'au bout de son procès

L'Américain Dylann Roof, jugé pour avoir tué neuf paroissiens noirs d'une église de Caroline du Sud, a justifié par ses convictions personnelles ses crimes racistes, dans la plaidoirie finale de son procès.

«J'ai estimé que je devais le faire, et j'estime toujours qu'il fallait que je le fasse», a déclaré mardi le jeune homme de 22 ans, qui assurait lui-même sa défense et n'a exprimé ni excuses ni regrets pour ses actes, et ce depuis son arrestation.

S'exprimant juste avant lui, le procureur a requis la peine capitale pour ce solitaire aux cheveux blonds, partisan de l'idéologie xénophobe du nazisme ou de l'apartheid.

«Condamnez l'accusé à mort pour avoir tué Clementa Pinckney», a demandé au jury Jay Richardson, en citant le nom du pasteur décédé de l'église méthodiste de l'Emanuel à Charleston, que Dylann Roof avait criblé de balles.

Le procureur Richardson a ensuite répété cette phrase, en changeant à chaque fois le nom des huit autres victimes.

Déclaré coupable mi-décembre de ces neuf meurtres racistes commis en juin 2015 dans cette église, Dylann Roof comparaît depuis début janvier pour la seconde phase de son procès, celle de la détermination de sa peine.

Il n'a fait citer aucun témoin en sa faveur, à l'opposé de l'accusation qui a longuement insisté sur les témoignages décrivant le sang-froid et la préméditation glaçante du tueur, son racisme profondément ancré, et les ravages familiaux qu'il a causés en plus de ses meurtres.

Les 12 jurés se sont retirés mardi en début d'après-midi pour les délibérations finales. La sentence sera soit la peine de mort, soit la réclusion à perpétuité réelle.

Il suffirait qu'un seul membre du jury, composé de dix femmes et deux hommes, s'y oppose et il échapperait à la peine de mort.