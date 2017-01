Elle accouche de l'«Incroyable Hulk»!

Une femme enceinte de la Louisiane qui avait déjà eu trois enfants bien portants, pesant entre 7 et 11,9 livres (3,1 et 5,4 kg), croyait avoir cette fois-ci une grossesse multiple.

Et pour cause. «Les gens qui me croisaient me disaient tous: "Ho, ça doit être des jumeaux ou même des triplés. Peut-être qu’il y en a un autre caché derrière les deux autres"», raconte LaQueena Hunter Grover.

Pourtant, dans ce gros ventre rond, il n’y avait qu’un seul occupant, un «petit» garçon de plus de 14 livres (6,38 kg)!

Le petit trésor, prénommé Loyalty, est né le 6 décembre dernier dans un hôpital de la grande région de La Nouvelle-Orléans. Il a passé 27 jours à l’unité des soins intensifs pour nouveau-né avant de pouvoir rentrer à la maison.

«Mon mari était estomaqué quand il a vu le médecin le sortir de mon ventre. Il a dit: "c’est un gros bébé". Je me rappelle que l’infirmière a accouru en nous informant qu’il pesait 14 livres et une once. Si je n’avais pas déjà été sur une civière, je crois que je me serais évanouie sur le champ», témoigne la maman à une station affiliée du réseau NBC.

L'«Incroyable Hulk»

Aujourd’hui âgé d’un peu plus d’un mois, Loyalty n’impressionne pas seulement par sa taille (2 pieds) et son poids (environ 15 livres) imposants. Il a aussi la personnalité qui va avec son gabarit. «Quand il n’obtient pas ce qu’il veut, il a l’air de l’Incroyable Hulk, décrit sa mère. Il n’aime pas se sentir mouillé, il faut le changer immédiatement. Et il lui faut de la nourriture dès l’instant où il sent la faim», confie-t-elle.

Les médecins lui ont dit que son fils – son dernier enfant, assure-t-elle – était en excellente santé et que, même s’il est encore tôt pour se prononcer, son avenir s’annonce très positif.

«Ils m’ont dit que la dernière fois qu’ils avaient entendu parler d’un bébé de ce poids, ce dernier était devenu un joueur des Saints (l’équipe locale de football américain)», ajoute M. Grover en riant de bon cœur.