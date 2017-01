Famille cherche nounou pour un tour du monde

Une famille de l’Utah réalisera son rêve de faire le tour du globe en 2017. Cependant, avec ses trois enfants en bas âge, elle recherche de l’aide. La semaine dernière, elle a publié une vidéo annonçant la recherche d’une nounou pour la suivre partout dans le monde. La réponse du public a dépassé les attentes.

M’Kenzie et Derek Tillotson ont reçu plus de 19 000 candidatures. Ils offrent un salaire de 1200 $ à 1500 $ par mois, en plus de payer toutes les dépenses relatives au voyage.

«Quand notre dernière est née, nous avons réalisé que nous étions battus en nombre et nous voulons que tous profitent du voyage», a dit M. Tillotson à la chaîne américaine CNN.

Les Tillotson ont deux jeunes garçons, Porter et Beckett, et une fille, Wren.

«Je croyais qu’il y aurait une candidate qui ressemblerait à Mary Poppins qui tomberait du ciel, mais nous réalisons que tous pourraient être un bon candidat», a affirmé Derek Tillotson.

M. Tillotson utilise un programme informatique pour trier toutes les candidatures.

Le couple prévoit faire un choix en février. Il vendra ensuite sa maison au printemps pour finalement partir en juillet.

«De New York, nous voulons aller en Islande, puis en Scandinavie. Nous ferons ensuite le tour de l’Europe, jusqu’en Turquie», a résumé M. Tillotson.

La famille reviendra ensuite en Amérique pour repartir vers l’ouest, à Hawaï, puis en Asie.

Le public pourra suivre leur périple sur les médias sociaux grâce à leurs différents comptes «Five Take Flight».