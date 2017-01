Fortes vagues et débordement côtier prévus à Sept-Îles

Une forte marée prévue mercredi midi, combinée à des vents puissants pourrait provoquer un nouvel épisode d'érosion des berges et de débordement côtier dans la région de Sept-Îles.

La bonne nouvelle c'est qu'un des facteurs qui contribue à la hausse du niveau de l'eau, la basse pression, sera absent lors de la tempête de demain.

Une basse pression atmosphérique accentue l'effet des marées. C'est ce qui s’était produit le 30 décembre dernier alors qu'une quarantaine de résidences de Sept-Îles ont été touchées par un déferlement de vagues.

«La dernière fois, le cœur de la dépression est passé sur la Gaspésie et Sept-Îles avec un niveau de pression central très bas explique le météorologue d'Environnement Canada, Robert Michaud. Ça fait un effet de succion sur la marée et ça augmente les niveaux d'eau davantage.»

Par contre, cette fois-ci, la dépression passera plus au nord et la pression barométrique sera plus haute.

Trois effets importants (basse pression, marée haute et vents forts) étaient réunis le 30 décembre dernier, a noté Robert Michaud.