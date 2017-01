Gregory Charles en deuil de sa mère

L’animateur et chanteur Gregory Charles a annoncé le décès de sa mère à travers un message touchant sur son compte Facebook mardi soir.

«C’est comme si son dernier souffle était sorti de ma poitrine, a-t-il écrit. Elle m’a déjà tout donné et je lui dois tout. Pourtant, comme elle exigeait toujours plus de moi, je m’attends à ce que, même de l’autre côté de la vie, elle ne m’abandonne pas et qu’elle continue à veiller sur mon père, sur Nicole et Julia.»

«Ma maman a rendu l'âme ce soir, paisiblement, au terme d'un très long combat contre la maladie», a-t-il ajouté.

En conclusion, l'artiste a écrit qu'il aimera sa mère «jusqu'à la fin du monde».