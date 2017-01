Il a besoin d'argent pour ses 200 reptiles

À Trois-Rivières, Mathieu Naud est connu sous le nom de M. Reptiles, et pour cause: son sous-sol en compte tout près de 200. La plupart sont des animaux abandonnés.

«J'ai 5 fois le nombre que j'ai besoin pour faire mes activités dans les écoles et les fêtes d'enfants. Les policiers m'en confient, la SPA aussi», dit-il.

Mathieu Naud est néanmoins à bout de ressources financières. Avoir grand coeur lui coûte très cher. Jusqu'à 400 $ par mois en nourriture et autant en chauffage. Sans compter les factures de vétérinaire.

«Certaines années, les factures de vétérinaire s'élèvent à quelques centaines de dollars, d'autres à quelques milliers de dollars.»

Dernièrement, il a même dû se résoudre à euthanasier six bêtes malades pour éviter de nouveaux frais vétérinaires. Il a aussi refusé de nouveaux pensionnaires.

«Je me retrouve à devoir choisir entre l'entretien de la maison ou les animaux abandonnés. Je pense que je vais choisir l'entretien de la maison et ma fille d'un an.»

M. Naud voudrait maintenant sortir les reptiles de son sous-sol et ouvrir un mini zoo. Pour ce faire, il a besoin d’aide financière. Et comme la SPA peut lui confier entre 15 et 40 reptiles par année, il aimerait avoir un coup de pouce de la ville, ou à tout le moins être payé pour ses services.

«On lui a demandé le service, il nous l'a rendu, il n'a pas chargé», explique Yvan Toutant, porte-parole à la Ville de Trois-Rivières. «Probablement que c'est une coutume qui s'est installée, mais il peut faire une demande pour dire qu'à partir de maintenant ça va coûter tant.»

La SPA espère qu'il trouvera une solution pour poursuivre ses activités puisqu'on craint d’avoir à euthanasier des reptiles ou que certains propriétaires choisissent de libérer des espèces exotiques dans la nature avec les conséquences écologiques qui en découlent. Entre temps, Mathieu Naud amasse les dons qu’il reçoit grâce à son site internet www.monsieurreptile.com