Jamie Foxx se bat dans un restaurant de Los Angeles

L’acteur américain Jamie Foxx s’est battu dans un restaurant de Los Angeles samedi, alors qu’il dînait avec ses amis.

Selon TMZ.com, un homme se serait jeté sur l’acteur, qui était trop bruyant, et l’aurait renversé contre une table, suite à quoi Jamie Foxx l’aurait étranglé, avant que tout ce beau monde ne se fasse sortir du restaurant.

Gotta set the record straight. Can't we all just get along? East coast west coast! Remember when they push and shove it's only love! #icecubevoice #backonmyfunnyshit #sleepless this Friday the 13th! 👀 Une vidéo publiée par Jamie Foxx (@iamjamiefoxx) le 9 Janv. 2017 à 17h48 PST

L’acteur s’est emparé de son compte Instagram, lundi, pour commenter les faits, dont il s’est amusé.

«Je vais mettre les choses au clair. Est-ce qu’on peut tous bien s’entendre? East coast/west coast! Souvenez-vous, quand ils se bousculent, c’est juste de l’amour», a-t-il commenté en faisant référence aux déclarations des témoins, qui l’aurait entendu crier «M’emme*de pas, je viens de New York».

Jamie Foxx en a ensuite profité pour faire la promotion de son nouveau film, «Sleepless Night». Sur la vidéo publiée, il tient une serviette blanche posée sur un œil ce qui laisse planer le doute sur une blessure.

«Je déconne», déclare-t-il ensuite. Tout va bien. 2017, on ne veut pas de violence. On ne veut pas se faire du mal ni faire du mal à personne. Mais si vous voulez me voir botter des culs, vous savez ce qu’il vous reste à faire».

Jamie Foxx tourne ensuite la caméra vers une affiche de son nouveau film.