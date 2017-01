Moins d’une semaine après l’accident qui aurait pu lui coûter la vie, Stéphanie Thibault a «mal partout», mais elle s’estime chanceuse d’être encore en vie.

«Je me compte chanceuse d’être encore là, je suis chanceuse que mes blessures soient mineures», lance-t-elle.

Le 4 janvier dernier, la dame de Lac-à-Beauce a été impliquée dans une violente collision frontale sur la route 155, à La Tuque, qui a tué une femme de 38 ans et sa fille de 10 ans.

«Quand l’accident est survenu, c’était assez dégagé, mais il commençait à tomber une petite neige, la visibilité était bonne, mais la neige sur le sol rendait la chaussée glissante. Je voyais que c’était un peu glissant alors j’ai commencé à ralentir, mais là j’ai vu l’autre voiture glisser sur le côté et elle est venue me percuter de plein fouet», se rappelle Stéphanie.

Malgré la violence de l’accident, Stéphanie Thibault est demeurée consciente pendant la durée des événements.

«J’étais consciente de A à Z, j’ai tout vu, j’ai tout entendu et j’ai tout senti. J’aurais aimé mieux perdre conscience et de ne pas avoir à vivre tout ça et d’avoir les images dans la tête».

«Sur le coup, je n’ai pas réalisé [qu’il y avait des morts dans l’autre voiture], je regardais autour de moi, je voyais du verre brisé, je voyais de la fumée et je sentais une forte odeur d’essence. J’ai entendu un homme arrivé à côté de moi il m’a demandé si j’allais bien, j’avais de la difficulté à respirer sur le coup à cause du choc. L’homme est allé voir l’autre voiture et je l’ai entendu dire: "il n’y a plus de pouls, d’après moi il n’y a plus rien à faire", c’est là que j’ai réalisé que c’était très grave», raconte Mme Thibault.

Une courbe dangereuse

La courbe où la collision est survenue a toujours causé des problèmes aux automobilistes. La route 155 est d’ailleurs considérée comme une des plus dangereuses au Québec.

«C’était inévitable, cette courbe-là est dangereuse, je l’emprunte au moins trois ou quatre fois tous les jours et je me dis la même chose tous les jours», confirme Mme Thibault.

«Je me sentais tellement coupable d’avoir survécu»

Alors qu’elle se reposait dans sa chambre d’hôpital, Stéphanie Thibault a reçu de la visite inespérée qui lui a fait un grand bien; la mère et grand-mère des victimes est venue lui offrir du support moral.

«La rencontre a été très bénéfique pour moi. C’est une très grande dame qui a le coeur énorme qui venait de perdre sa fille et sa petite-fille. Elle est venue me rencontrer dans ma chambre d’hôpital. Elle m’a dit: "ce n’est pas de ta faute, c’est un accident, on va traverser ça ensemble". On a pleuré ensemble, elle m’a tenu la main et m’a flatté les cheveux. (...) Cette dame-là m’a fait un grand bien. Je me sentais tellement coupable d’avoir survécu. Elle m’a fait comprendre que ce n’était pas de ma faute et que je devais profiter de la vie avec mon petit bonhomme de cinq mois», conclut-elle.