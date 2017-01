La cause des deux ados une fois de plus remise

La cause des deux adolescents accusés en lien avec un complot pour meurtre dans une école de Saint-Hyacinthe a une fois de plus été remise, cet avant-midi, alors que le plus jeune des deux est représenté par un nouvel avocat.

Les adolescents qui avaient 14 et 16 ans au moment des faits reviendront donc devant le tribunal le 7 février prochain pour la suite des procédures.

Les adolescents font chacun face à 23 accusations pour avoir comploté dans le but de tuer trois camarades de classe et d’en violer une autre.

Le funeste plan a avorté en septembre dernier après que la mère du plus jeune des accusés eut alerté les autorités après avoir pris connaissance de conversations menaçantes sur Facebook.

Les deux coaccusés sont détenus en centre jeunesse depuis leur arrestation le 14 septembre. Ils ont tenté d’obtenir leur remise en liberté au cours de l’automne, mais le tribunal a refusé d’accéder à leur demande le 9 décembre dernier.