L'animatrice Andréanne Sasseville rend l'âme

Andréanne Sasseville est décédée. L’animatrice des chaînes francophones SiriusXM a perdu sa bataille contre un cancer du sein, lundi matin, a-t-on appris sur la page Facebook du diffuseur.



Celle qui a conduit de nombreuses entrevues avec des artistes musicaux émergents d’ici a reçu le diagnostic de la maladie en mai 2014. Des traitements de chimiothérapie, deux mastectomies ainsi que l’ablation des ovaires et des trompes n’ont pas réussi à enrayer ce cancer.

Au cours de sa carrière, Andréanne Sasseville a également brièvement joint les rangs de l’équipe de MusiquePlus.

Andréanne, tu nous auras livré une sacrée bataille. Et t'auras fait briller notre musique jusqu'au bout. X RIP #andreannesasseville #triste — Louis-Jean Cormier (@LouisJean_solo) January 10, 2017

On se souviendra de son apparition sur la scène du 38e Gala de l’ADISQ, en octobre dernier, où elle a reçu une chaleureuse ovation des artistes présents lorsqu’elle s’est présentée sur scène, au bras de Philippe Brach, afin de présenter le Félix de la révélation de l’année.

Quelques mois plus tôt, en août, elle avait d’ailleurs accepté d’accorder une touchante «Entrevue dans le foin» au chanteur où elle a notamment été question de résilience.

Mardi matin, Philippe Brach a tenu à rendre hommage à Andréanne Sasseville sur sa page Facebook, écrivant: «Je serai bref et sans humour mes chers amis. Après un acharnement digne d’elle-même, Andréanne Sasseville nous a quittés. Cette femme. Cette dévotion. Cette résilience. Cette joie de vivre. Partout où tu passais, tu illuminais la place avec une lumière que je garderai encore longtemps. Merci de m’avoir démontré que faire à sa tête reste la meilleure façon d’avancer. Plus de temps à perdre même si tu nous manques déjà. Mes condoléances à la famille et à Sébastien, X.»