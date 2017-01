L'ascension fulgurante de Jared Kushner

Il aura connu une ascension fulgurante: alors que Jared Kushner n'était jusqu'alors que le mari d'Ivanka Trump, il est désormais l'un des hommes les plus puissants des États-Unis en étant propulsé par son beau-père Donald Trump au poste de haut conseiller à la présidence.

Tout juste 36 ans ce mardi, le très élégant Jared Kushner a des allures de premier de la classe, une voix douce et une discrétion qui trahit sa préférence pour les tractations en coulisses, comme en atteste son compte Twitter qui reste désespérément muet.

S'il n'avait hérité comme le président élu d'un mini-empire immobilier, il pourrait sembler l'antithèse de son très provocateur beau-père.

Pourtant, il y a des ressemblances: comme Trump, Kushner, issu d'une famille juive orthodoxe du New Jersey rescapée de l'Holocauste, a fait le pari de transformer l'entreprise familiale Kushner Companies en investissant à Manhattan.

En 2007, il joue gros en rachetant une tour de la 5e Avenue pour la somme alors record de 1,8 milliard de dollars. Un pari qui a failli le ruiner, mais dont il s'est finalement sorti, se forgeant la réputation d'être dur et rancunier en affaires comme son beau-père.

Il a aussi été tenace avec Ivanka. Après avoir mis fin à leur liaison, car elle n'était pas juive, il l'épouse finalement après sa conversion au judaïsme.

Le couple, qui s'apprête à déménager de New York à Washington avec ses trois jeunes enfants, semble aujourd'hui en parfaite harmonie, à en croire l'image qu'en donne Ivanka sur les réseaux sociaux.

Longtemps moins connu que son épouse, Jared Kushner commence à s'impliquer dans la campagne de l'homme d'affaires fin 2015 et ne cessera ensuite de surprendre son monde par sa loyauté envers son beau-père.

Loyauté d'autant plus surprenante que sa famille a beaucoup contribué aux campagnes démocrates. Et que son père a été emprisonné par l'ex-procureur général et désormais gouverneur républicain du New Jersey, Chris Christie --une épreuve qui a beaucoup marqué Kushner. M. Christie était un soutien très actif de Donald Trump pendant la campagne.

Mais il se veut apolitique. «Les gens dans le monde politique essaient de vous ranger dans des cases (...). Trump est en train de créer sa propre case, qui mélange ce qui marche et élimine ce qui ne marche pas», disait-il ainsi dans une récente interview au magazine Forbes, la seule qu'il ait accordée depuis l'élection.

De fait, ce produit de l'establishment sorti de Harvard, résident de la prestigieuse Park Avenue, habitué à dîner avec une élite new-yorkaise globalement hostile à Trump, aurait eu une révélation en suivant son beau-père en meeting: il a pris conscience de la «bulle» dans laquelle il vivait en entendant la colère des participants, expliquait-il en décembre à des hommes d'affaires new-yorkais, selon New York Magazine.

De simple assistant de la campagne, il monte en puissance et pilote la promotion du candidat sur les réseaux sociaux.

Fort de ses contacts dans les médias et la high-tech acquis via le New York Observer, un hebdomadaire racheté en 2006 très lu dans l'establishment new-yorkais, il forme une équipe qui réussira à mobiliser les fans de Trump et à décourager des électeurs potentiels d'Hillary Clinton.

Après ce coup de maître, il sera élevé au rang de grand stratège et jouera un rôle clé dans la composition de la future administration.

Donald Trump n'a donc qu'officialisé son influence en le nommant haut conseiller, malgré les accusations de népotisme et de conflits d'intérêts à cause de ses entreprises. Ses avocats ont annoncé qu'il allait démissionner de la présidence de Kushner Companies.

Le gendre prend ainsi formellement sa place aux côtés de Reince Priebus, secrétaire général de la Maison-Blanche, et de Steve Bannon, le controversé conseiller en stratégie dont Kushner est un ardent défenseur.

Comme Trump, Kushner renonce à toute rémunération. Pas forcément un sacrifice vu que la fortune familiale est estimée à au moins 1,8 milliard de dollars, selon Forbes.

Ses amis progressistes espèrent qu'il tempérera son imprévisible beau-père. Kushner, avec son ami Peter Thiel, cofondateur de PayPal, a organisé mi-décembre la rencontre où le président élu a tendu la main aux dirigeants de la high-tech qui l'avaient méprisé pendant la campagne.

M. Trump l'écoute aussi au sujet des affaires étrangères. C'est par lui que les responsables de l'administration Obama doivent passer pour les dossiers diplomatiques importants. Et le futur président a déjà estimé que son proche conseiller pourrait l'aider à «être celui qui fera la paix entre Israël et les Palestiniens».