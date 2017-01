Le procès pour fraude à la Ville de Mascouche est évité

Le procès pour fraude concernant la Ville de Mascouche sera finalement évité à la suite d’une entente négociée conclue entre les avocats.

Ainsi, les sept coaccusés vont enregistrer vendredi un plaidoyer de culpabilité.

Le procès Gravier devait s’ouvrir aujourd’hui au palais de justice de Joliette et l’audition d’un premier témoin était prévue cet après-midi.

Les coaccusés, soit cinq personnes, dont l'ancien entrepreneur Normand Trudel et l'ex-directeur général de la municipalité Luc Tremblay, ainsi que deux entreprises, ont tous été arrêtés en avril 2012 lors de l'opération Gravier menée par l'Unité permanente anticorruption (UPAC).

L'UPAC avait mis au jour un système de pots-de-vin en échange de contrats pour des entrepreneurs qui faisaient affaire avec la Ville de Mascouche.

Le 20 décembre dernier, les sept coaccusés de corruption sous le règne du défunt maire Richard Marcotte avaient vu leur demande d'arrêt des procédures être rejetée.

Outre Normand Trudel et Luc Tremblay, Rosaire Fontaine, André de Maisonneuve ainsi que Sylvie Chassé, de même que les entreprises, BPR TRIAX inc. et Transport et Excavation Mascouche, demandaient l’arrêt des procédures pour délais déraisonnables.