Nouvelle heure de diffusion pour «J.E.» qui sera dorénavant diffusée à 19h30.

L'équipe de «J.E.» dresse en ce début d'année un portrait des routes les plus dangereuses au Québec.

Statistiquement, certaines routes sont plus meurtrières que d’autres et c’est le cas des routes 116, 158 et 169.

Mais, le gouvernement et le ministère des Transports du Québec tardent à faire des gestes concrets pour les sécuriser.

