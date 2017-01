À la question «Quelles sont les routes les plus meurtrières en province», Transport Québec répond: la 158 dans Lanaudière, la 116 au centre du Québec, la 169 au Lac-Saint-Jean et les autoroutes 20 et 40.

L’émission «J.E.» est allée rencontrer des citoyens, des maires, des victimes d’accidents dans ces régions pour comprendre pourquoi il y a tant de tragiques accidents. Également, ce qui est fait et ce qui tarde à être fait pour améliorer ce triste bilan routier.

Comme le mentionne le ministère des Transports, dans 80% des cas, le problème est derrière le volant. C’est pourquoi, pour la 116, dans la région de Victoriaville, la Sûreté du Québec innove avec une campagne de sensibilisation hors du commun.

Des parents de quatre jeunes victimes de la route ont témoigné dans une vidéo de sensibilisation préparée par la SQ, des photos de leurs enfants ont été placées sur des panneaux le long de la route, là où ils ont perdu la vie.

Ces parents expliquent pourquoi ils ont embarqué dans cette initiative: pour donner un sens à quelque chose qui n’en a pas, a confié une mère.

Pour ce qui est des routes comme la 158 dans Lanaudière et la 169 au Lac-Saint-Jean, le dénominateur commun est Transport Québec. Des maires témoignent de la difficulté d’avoir des routes bien entretenues l’hiver et d’obtenir des travaux à court terme pour rendre ces routes plus sécuritaires.

Transport Québec a un programme d’intervention pour améliorer la sécurité de la 158 qui est la plus meurtrière en province. L’échéance du ministère est pour 2036, selon le maire de Saint-Paul, Alain Bellemare. Un non-sens, a-t-il confié à «J.E.».