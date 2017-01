Un régime bon pour la taille... et le cerveau

***Voyez ci-dessus le reportage de CNN (en anglais)***

Les bénéfices du fameux régime alimentaire méditerranéen, qui prône une alimentation à base de végétaux et d’huile d’olive, sont connus depuis longtemps.

Mais en plus des avantages qu’il est possible d’en tirer en termes de taille et de poids, des chercheurs écossais ont également découvert que ce mode alimentaire avait des impacts positifs sur le cerveau, rapporte le réseau CNN.

Les scientifiques de l’Université d’Édimbourg croient qu’il y aurait un lien entre la bonne santé du cerveau chez les personnes ainées et ce régime alimentaire.

Le régime méditerranéen inclut beaucoup de légumes, de fruits, de la verdure, des graines, des noix, des légumineuses et de l’huile d’olive. De petites portions de fruits de mer et de vin sont aussi au menu. Afin d’assaisonner les plats, on suggère d’utiliser les herbes à la place du sel.

La volaille et les produits laitiers sont consommés avec parcimonie, alors que la viande rouge et les mets riches en sucre sont totalement proscrits.

Les chercheurs ont découvert que les gens qui mangeaient de cette façon conservaient un plus gros volume cérébral en vieillissant, comparativement à ceux qui ne suivaient pas cette méthode.

Le directeur de l’étude ajoute qu’un nombre croissant de recherches tend à prouver que ce régime a des effets protecteurs contre la démence, ou l’Alzheimer.



Les chercheurs indiquent toutefois qu’il faut plus de recherches afin de confirmer cette hypothèse.

Le régime méditerranéen est excellent pour le cœur et réduit le mauvais cholestérol. Il pourrait aussi prévenir le Parkinson, l’Alzheimer, et réduirait le risque de développer un cancer du sein.