Une enseignante coupable d’incitation à des contacts sexuels

Une enseignante et entraîneuse de soccer de Nouvelle-Écosse a plaidé coupable d’incitation à des contacts sexuels impliquant un adolescent.

Sarah Allt Harnish, 36 ans, est également accusée d'agression sexuelle et de contacts sexuels, a rapporté Postmedia mardi.

Elle a été arrêtée en mars 2016 la suite d'une enquête de six semaines. Selon les enquêteurs, un étudiant est impliqué et les agressions ont eu lieu entre septembre 2015 et mars 2016.

Avant d'être suspendue, Harnish travaillait à l'école secondaire Five Bridges Junior. Elle a notamment enseigné l'anglais. Elle entraînait aussi l’équipe Halifax County United Soccer et était entraîneuse adjointe de l’équipe de soccer féminine de l'Université Mount Saint Vincent.

Elle sera de retour au tribunal, le 14 avril, pour la détermination de la peine. Les deux accusations en suspens seront alors traitées.