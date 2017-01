Des logos imposés sur les aliments moins santé?

Santé Canada propose l’introduction de nouveaux symboles pour simplifier l'étiquetage de nos aliments et mieux comprendre ce que l’on mange, mais des spécialistes ont des réserves sur cette mesure.

«On parle d'un logo qui serait pour certains éléments nutritionnels, pour le sucre entre autres, et ce serait un logo qui serait sur la face des produits, explique Dr Michel Lucas, chercheur en nutrition au CHU de Québec. Ça permettrait aux consommateurs d'y avoir accès rapidement. Donc, tout produit qui aura 15 grammes et plus aura la mention. »

Les consultations de Santé Canada pour l’élaboration de ces logos se terminent sous peu. Le ministère se donne ensuite cinq ans pour mettre en place cette nouvelle mesure.

En vidéo ci-dessus, voyez le reportage de notre journaliste Danny Côté.