Devenez la valentine d’Idris Elba!

Idris Elba offre à ses fans l’opportunité de passer une soirée avec lui!

Le comédien collabore avec le site philanthropique Omaze pour offrir à un généreux donateur – ou une généreuse donatrice – l’occasion de passer la soirée de la St-Valentin avec lui dans un lieu tenu secret.

Il a lui-même fait la promotion de sa campagne sur Facebook en publiant une vidéo de lui attablé à côté d’une chaise vide, devant deux coupes de champagne.

«Salut, c’est Idris Elba et je voudrais que tu sois ma Valentine. Eh oui chérie, toi, moi, et personne d’autre. Juste nous. Tout ce que tu dois faire, c’est aller sur omaze.com/idris... Tu vois cette chaise? Elle est pour toi. On commencera avec des cocktails, ou du champagne, lance-t-il avec une voix sirupeuse. Une fois qu’on sera à l’aise, on pourra commander tout ce que ton cœur désire. Des truffes peut-être? Ou un steak? Une soupe au poivre et du foufou? C’est un plat africain à base d’igname moulu. Et tu sais quoi? Tu pourras aussi moudre mon igname.»

Pour avoir la chance de passer cette soirée exceptionnelle avec celui qui pourrait enfiler le prochain costume de James Bond, vous devrez donner au moins 10$ à Omaze pour participer au tirage au sort.

Plus vous donnerez, plus vous aurez de chance d’être tiré au sort. Vos dons seront reversés à l’association W.E. Can Lead, qui vient en aide aux jeunes filles en Afrique.

«Et pour le dessert, tu pourras prendre ce que tu veux, et je veux dire... vraiment ce que tu veux... Alors, tu seras ma Valentine? Va t’inscrire s’il te plaît. Je veux te voir ce soir-là.»

La page d’Omaze précise que le rendez-vous n’aura pas tout à fait lieu le 14 février, mais qu’Idris Elba s’assurera que le gagnant ou la gagnante «en ait l’impression».