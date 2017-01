Le corps d’une fillette retrouvé dissimulé dans le restaurant familial

Un couple de l’Ohio, arrêté en lien avec le meurtre de leur fillette âgée de cinq ans, aurait dissimulé son cadavre dans le restaurant familial.

Mingming Chen, la mère de la petite Ashley Zhao, et Liang Zhao, son père, ont d’abord contacté les policiers lundi soir pour signaler la disparition de leur fille.

Les parents ont raconté aux enquêteurs que la gamine n’avait pas été revue après qu’elle eut été faire une sieste dans l’arrière du restaurant Ang's Asian Cuisine.

«Après l’enquête, nous confirmons que l’enfant a été retrouvé mort et dissimulé à l’intérieur du bâtiment», a indiqué le service de police du canton de Jackson, en Ohio (Jackson Township Police Department).

Le cadavre d’Ashley Zhao a été localisé près du congélateur dans la cuisine.

Selon les policiers, la mère de l’enfant l’aurait frappé avec son poing à plusieurs reprises, lundi matin, et la petite aurait succombé à ses blessures.

Après les coups, le père de la gamine aurait constaté qu’un «fluide vert s’écoulait de sa bouche», selon Fox News. Le père aurait ensuite transporté sa fille vers la toilette du restaurant pour lui laver le visage. Liang Zhao aurait ensuite tenté des manoeuvres de réanimation sur sa fille après avoir remarqué qu’elle ne respirait plus.

Mingming Chen a été arrêtée mardi soir et accusée de meurtre et d’agression criminelle. Liang Zhao a également été arrêté, mais accusé de complicité de meurtre et de complicité pour commettre une agression criminelle.

Le couple n’avait pas d’antécédents criminels.