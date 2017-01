Un directeur d'école permet à un élève de lui raser la tête par solidarité

Le jeune Jackson Johnston, un garçon de l’Iowa, a décidé de se raser la tête pour démontrer son soutien envers son grand-père, atteint d’une tumeur maligne rare. À l’école le lendemain, il a toutefois subi des railleries de ses camarades. Devant cette situation, le directeur de l’école n’est pas resté les bras croisés.

Voyez le reportage en anglais de la chaîne américaine CNN dans la vidéo ci-dessus.

«J’allais en classe et quelqu’un m’a dit: "On dirait que tu as le cancer". Je me disais que ce n’était pas moi qui avais le cancer, mais mon grand-père», a raconté Jackson Johnston à CNN.

Jackson et son grand-père sont proches, surtout en ce qui a trait aux sports. Lorsque le garçon a décidé de se raser la tête, avant que son grand-père ne perde tous ses cheveux, il a rendu sa famille très fière.

«Son grand-père ne voulait pas se raser la tête pour ne pas faire peur aux enfants. Lorsque Jackson a retiré sa casquette, il a ressenti une vague d’émotions. C’était incroyable», a raconté la mère de Jackson, Amber Johnston.

Le directeur Tim Hadley a entendu que Jackson était rentré à la maison avec la mine basse et il a immédiatement contacté Mme Johnston. Il lui a demandé d’amener la tondeuse à cheveux à l’école le lendemain.

Devant tous les autres élèves, M. Hadley a demandé à Jackson de lui raser la tête.

«Ma mère a eu un cancer de la glande thyroïde et ma belle-mère celui de l’utérus, a expliqué Tim Hadley. J’ai aussi un grand-père qui a perdu son combat contre la maladie. Cette histoire m’a touché profondément.»

«Ce geste a donné à notre famille beaucoup d’espoir et de bonheur», a affirmé Mme Johnston.