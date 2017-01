Le salaire d’entrée augmentera de 3% en 2017

Le salaire d'entrée moyen pour les professionnels canadiens devrait augmenter de 3,1 % cette année. Le secteur de la technologie vient en tête avec une augmentation salariale prévue de 3,2 %, suivi par le secteur de la comptabilité et des finances, avec 3,1 %.

C’est ce qui ressort des guides salariaux 2017 publiés par la firme de recrutement de personnel spécialisé Robert Half, basée en Californie.

Les entreprises recherchent des employés possédant des compétences de plus en plus spécialisées, surtout dans les domaines des finances et de la technologie, «et cette demande favorise la hausse des salaires», dit Greg Scileppi, président canadien des activités internationales de dotation en personnel chez Robert Half.

Les professionnels possédant une expertise dans les domaines de la fiscalité, de la comptabilité, de la conformité, des mégadonnées et de la sécurité des réseaux sont particulièrement recherchés.

«En raison d'une pénurie de candidats qualifiés dans le secteur de la technologie, les postes en demande, par exemple ceux de scientifiques de données, d'ingénieurs spécialisés en mégadonnées et d'ingénieurs de la sécurité des réseaux, devraient connaître des augmentations salariales encore plus importantes au cours de la prochaine année », prédit Robert Half.

Du côté de la comptabilité et finance, les postes en demande comprennent ceux d'administrateurs fiscaux, de contrôleurs, d'analystes financiers et d'analystes d'affaires.