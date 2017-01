Les motoneigistes ont le pied pesant

La saison de motoneige bat son plein dans la région et avec la neige reçue jusqu’ici, la saison s'annonce excellente. Certains adeptes oublient toutefois les règles élémentaires de sécurité.

L'alcool au volant est un fléau. En fin de semaine dernière, un homme a été arrêté avec les facultés affaiblies à Aston Jonction. Il encourt la même peine que s'il avait été arrêté au volant de sa voiture. «C'est la même chose», souligne Stéphane Lévesque, patrouilleur motoneigiste à la Sûreté du Québec. «Le minimum c'est un an d'interdiction de conduire au Canada.»

Jusqu'à maintenant, aucun accident mortel n’est rapporté dans la région. Pourtant, plusieurs ont le pied pesant et des constats d'infractions sont donnés par dizaines.

«Les gens sont en congé et oublient où ils sont. Il n'y a pas le souci du travail et on se laisse aller aux paysages, aux sentiers.»

Malgré la sensibilisation, le nombre d'accidents mortels est en hausse au Québec. En 2015, on comptait 245 collisions mortelles au Québec, comparativement à 216 en 2014.