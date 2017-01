MAAX devient une division de l’américaine ABG

Le fabricant de bains MAAX devient une division d’ABG (American Bath Group). Les deux entreprises viennent de conclure une entente de fusion, dont le montant n’a pas été dévoilé.

«Pour le moment, cette entente est assujettie aux conditions habituelles régissant la clôture d’une transaction. Nous nous concentrons par conséquent sur le processus de fusion et sur le service à offrir aux clients de chacune des deux entreprises, et ce, sans interruption», peut-on lire dans le communiqué émis par MAAX.

Le président et chef de la direction actuel de MAAX, Mark Gold, va devenir le président de cette division. «Pour le moment, nous allons poursuivre nos activités en tant qu’entreprises distinctes, et tout reste comme avant», a-t-il dit.

MAAX va poursuivre l’exploitation de son siège social à partir de son bureau existant, dans l’arrondissement de Lachine à Montréal. ABG va conserver son siège social au Tennessee. Toutes deux disent vouloir conserver leurs activités de fabrication existantes et leur main-d’œuvre respective, tant au Canada et aux États-Unis.

ABG dit souhaiter «continuer à tirer parti de la force de la marque MAAX et de la solide réputation dont jouit cette entreprise, établie au Québec, au Canada, depuis plus de 47 ans».

Maax a été fondée par l’homme d’affaires Placide Poulin. Elle compte 1 300 employés et 9 usines, dont 3 au Québec. Elle en avait 21 en 2004, lorsque la compagnie américaine J.W. Childs l'a acquise pour 575 millions$. L’entreprise avait alors laissé tomber la fabrication des armoires et des spas pour se concentrer sur les baignoires et les douches.