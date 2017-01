Selena Gomez en couple avec un autre chanteur canadien?

Après une relation tumultueuse de plusieurs années avec Justin Bieber, il semble que la chanteuse pop Selena Gomez ait trouvé l’amour dans les bras d’un autre Canadien!

Des paparazzis ont photographié la chanteuse de 24 ans en train d’enlacer et d’embrasser le rappeur canadien The Weeknd.

Selon le site spécialisé dans les vedettes TMZ, le duo se trouvait devant le restaurant Giorgio Baldi à Santa Monica, en Californie, lorsqu’ils ont été pris en flagrant délit de tendresse, mardi soir.

Toujours selon TMZ, des conflits pourraient être à prévoir, car Selena Gomez est amie avec la mannequin Gigi Hadid, la soeur de l’ancienne flamme du rappeur, Bella Hadid, elle aussi mannequin.

Le rappeur et la mannequin américaine se sont séparés en novembre, après une relation d’un peu plus d’un an, invoquant des «conflits d’horaires».