Trans Mountain: la Colombie-Britannique donne aussi son feu vert

Après Ottawa, c’est au tour du gouvernement de Christy Clark en Colombie-Britannique d’approuver le projet de modernisation de l'oléoduc Trans Mountain, qui doit relier l’Alberta à l’océan Pacifique.

Mercredi, la première ministre de la Colombie-Britannique a annoncé que les cinq critères fixés par son gouvernement avant le feu vert ont été respectés.

«Nous avons mis la barre haute pour défendre notre province, pour protéger notre côte et notre environnement, assurer des possibilités de participation des Premières nations et assurer une part équitable des avantages économiques pour tous les Britanno-Colombiens», a dit Mme Clark dans un communiqué.

Le controversé projet Trans Mountain fait face à une vive opposition, notamment politique, en Colombie-Britannique. Ce pipeline de la compagnie américaine Kinder Morgan permettra d’acheminer 900 000 barils d’or noir vers Burnaby, dans la région de Vancouver. Le conseil municipal de cette ville ainsi que des militants écologistes et autochtones se sont opposés au projet.

En novembre dernier, le gouvernement libéral a donné le feu vert à Trans Mountain sous réserve de 157 conditions juridiquement contraignantes. Évalué à 6,8 milliards $, le projet doit créer 15 000 emplois, selon le fédéral.

Réagissant à l’annonce de mercredi, la première ministre de l’Alberta, Rachel Notley, a parlé d’une «très bonne nouvelle», parlant d’un «pas important vers l'achèvement de ce projet de pipeline essentiel».

«Les familles de travailleurs ne devraient pas avoir à choisir entre de bons emplois et l'environnement. Des normes environnementales de classe mondiale et une économie forte qui profite aux travailleurs doivent aller de pair. Le pipeline Kinder Morgan offre une occasion historique de démontrer que ces valeurs peuvent - et doivent - aller de pair», a-t-elle mentionné.

«J'ai été heureuse de travailler avec la première ministre Clark et le premier ministre Trudeau pour faire avancer et défendre ces valeurs et faire en sorte que ces valeurs fassent partie du débat national», a précisé la Mme Notley.